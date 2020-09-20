印度警逮3人涉買賣機密資訊　警方通報案情細節

印度警方上周六（19日）拘捕61歲自由身記者夏爾馬（Rajeev Sharma）、一名中國籍女子及其尼泊爾助手，指控他們為中國情報員提供敏感資訊。經審訊，警方周日（20日）通報案情細節，指夏爾馬在去年1月開始，收受40755（美元，下同，約314萬港元），為中方搜集提供國防部機密文件或資訊；而被捕的中國籍女子則以空殼公司作名義，為夏爾馬提供款項。中國外交部尚未回應事件。

印度德里警察局副局長表示，夏爾馬由去年1月至今年9月間，想中國洩露關於印度和緬甸的軍事合作、印軍在中印邊界的部署情況等機密資料；而警方在上周一（14日）拘捕夏爾馬時，發現其持有機密文件。而夏爾馬早在2010年至2014年間，曾在中國官媒撰文，並獲中國情報人員的邀請免費前往雲南昆明遊玩。

經警方調查，夏爾馬在去年1月與一間昆明的媒體公司負責人見面，當時該媒體公司以每篇500元（約3855港元）的酬金，購買夏爾馬所寫有關達賴喇嘛的文章。但警方調查發現，為夏爾馬提供酬勞的媒體公司是一間空殼公司，負責人為中國籍夫婦張昌、張莉莉，但由於2人均在中國，印度警方便將該公司在印度實際負責經營業務的女子及其尼泊爾助手拘捕。