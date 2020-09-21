台警中槍成植物人終離世 家人曾伴23年不離不棄

台灣警員呂進全於23年前遭歹徒開車撞擊，繼而被近距離槍擊頭部，雖然經手術後取出子彈，但呂男自此成為植物人。其家人多年來一直未放棄，等待呂男醒來的一天。惟上周五（18日）呂男終不敵死神，有同袍感嘆他與其家人都終於解脫了。

1997年1月25日晚上，任職新北市板橋分局後埔派出所的2名警員呂進全和劉能源，一同騎電單車巡邏，期間卻遭歹徒開車衝撞，並搶走身上佩槍。當時身受重傷的呂男打算拔槍與歹徒駁火，卻遭歹徒持改裝槍近距離向頭部開了一槍。2天後，2名歹徒火速落網，其中一人最終被判死刑遭槍決，另一人則判無期徒刑。

事發後，子彈留在呂進全的頭部長達4個月，最終子彈雖被取出，但呂男卻不幸成為植物人。多年來，呂男家人從來沒有放棄過，其父呂錦漳更不眠不休地照顧呂男，期待他有朝醒來。拔喉當天，呂父在醫院全陪伴。對兒子離世，呂父雖感到難過，但對兒子因受害未能盡孝道，反要父親照顧，呂父不但沒有埋怨，更表示是他對孩子的心意。

呂父又表示以兒子當警察為榮，認為社會不能沒有警察，兒子是替社會服務。他又認為現在社會公權力不足，對歹徒、犯罪者處罰太輕，對一線基層警員完全沒有保障。