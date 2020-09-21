大學生死亡警查多日無果　家屬：死因有可疑

位於江蘇省南京市的南京師範大學，本月12日傍晚有學生在宿舍內昏迷倒地，送院後搶救無效。死者室友稱當時戴着耳機未發現異常，死者哥哥則認為弟弟死因有可疑。警方調查多日未有結果，校方亦於周日（20日）才首度通報事件，被外界質疑曾封鎖消息。

事發於本月12日，但直至上周六（19日）深夜，才有人揭發事件。當晚，網民「中年人劉先生」自稱是死者劉X辰的哥哥，他在微博發文稱，弟弟在8月31日回校報到，不料死亡，額頭、面部都發現可疑傷口，案發時僅弟弟和另一名室友在宿舍，而警方多日後仍未查明事件。他續稱，醫生開出的死因證明顯示為「重型顱腦外傷」，死者應是從高處墮下，或被人大力撞傷致死，他懷疑弟弟是「他殺」。

他向內媒表示，就在校方通知他們事發前不久，弟弟還在和媽媽通過微信聊天，「我們看了事發閉路電視畫面，從我弟弟進宿舍到他室友發現他出事跑出來只有27分鐘」。他又指，校方曾在弟弟頭七當日，催促他在3天內結束後續事宜。對此，南師大工作人員朱處長回應稱，只是希望後續工作加緊進行，家屬可能曲解了原意。

他曾發布自己與南師大社會學院書記的微信對話紀錄，顯示書記僅在9月12日問他媽媽的飛機航班號和到達時間，雙方曾短暫通話，之後書記再無回覆過他的查詢。

校方周日通報指，死者劉X辰是2018級歷史專業學生，室友當日發現他在宿舍內昏迷，遂與鄰近宿舍同學報告校方，將他送往泰康仙林鼓樓醫院搶救，經3個多小時後，醫院於晚上約10時30分宣布其死亡。校方指，警方已介入調查，具體的案件細節以警方後續公告為準。

事件引起輿論關注，有人質疑校方封鎖消息，呼籲當局徹查；有人則稱「不站隊，等待調查結果」，有人建議進行屍檢。