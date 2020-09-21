台立法院集體貪污涉5800萬新台幣　檢方起訴12人

蘇震清、趙正宇等人被台北地檢署依《貪污治罪條例》起訴。

台灣的立法院爆出跨黨派集體貪污案，台北地方檢察署周一（21日）終結偵查，並依《貪污治罪條例》起訴民進黨立法委員蘇震清，國民黨籍立委陳超明、廖國棟，無黨籍立委趙正宇等12人；民進黨前立委、前總統府秘書長陳唐山獲不起訴處分。台北地方檢察署上午10時召開記者會說明，在押的蘇震清等人同日移送台北地院審理。

檢方查清，本案涉及賄款逾5862萬元（新台幣，下同，約1590萬港元），其中蘇震清收賄最多，涉額2580萬元（約700萬港元），廖國棟收賄790萬元（約215萬港元），陳超明收賄100萬元（約27萬港元）。至於趙正宇的辦公室主任林佳騏，則以「詐欺犯罪」計算犯罪所得共1100萬元（約299萬港元）。

檢方調查，太平洋流通投資股份有限公司前董事長李恒隆、統領百貨總經理翁華利， 為了奪回SOGO經營權，於是透過是知管理顧問公司總經理郭克銘，行賄蘇震清、陳超明、廖國棟，以及時代力量前主席徐永明，陳唐山等人數十萬至2000萬（約數十萬至543萬港元）不等，向經濟部官員施壓，撤銷太流公司的增資登記。

前立委趙正宇涉嫌透過郭姓男子收受陳姓、鍾姓殯葬業經營者賄款至少920萬（約250萬港元），向營建署施壓，將位於陽明山公園區內的土地自管制區劃出，變更為殯葬用地。

有報道指，執法人員就此案監聽長達5年，卻在行動前走漏風聲。李恆隆疑獲悉自己有嫌疑後，與蘇震清謀議，由對方開支票給他，作為雙方主張借貸關係的證據，兩人得以串供。台北地檢署指，目前已分案偵辦。