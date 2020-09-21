字節跳動強調TikTok Global為其子公司　融資後持股80%

美國總統特朗普上周六（19日）確認批准美企甲骨文及沃爾瑪，洽購中國影音應用程式TikTok的交易協議，將成立全新公司「TikTok Global」。TikTok母公司字節跳動周一（21日）發聲明指，新公司是其百分百持股的子公司，融資後會成為其持股80%的子公司。但有美媒指出，加上字節跳動本身的美國投資者，新公司實際上或有逾半股份為美資持有。

字節跳動發聲明澄清近日有關TikTok交易的傳言，強調TikTok Global是字節跳動百分百持股的子公司，總部在美國，啟動小比例的上市前融資之後，將成為其持股80%的子公司。新公司的董事會包括字節跳動的始創人張一鳴、現任董事、沃爾瑪行政總裁董明倫等，將啟動上市計劃，進一步增強公司治理結構和透明度。

聲明亦回應甲骨文可能利用並佔有TikTok源代碼的傳言，指目前的方案中，不涉及任何演算法和技術轉讓，甲骨文則對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限。至於有關TikTok Global將因此方案向美國財政部交稅50億美元（約390億港元）的說法，聲明解釋只是對TikTok未來數年業務發展，所需繳納企業所得稅和其他經營稅的預測；同時否認在美國設立50億美元教育基金的傳聞。

《華爾街日報》周日（20日）則引述消息指出，字節跳動有約40%股份由美國投資者持有，加上TikTok Global有20%股份由甲骨文及沃爾瑪持有，新公司實際上有約53%股份都是由美國企業或投資者持有。消息人士指，新公司若在一年內上市，中國投資者的持股比例可能減至約31%。