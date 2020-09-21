自治區政府任命女副主席　公安廳長躋身黨委常委

新疆維吾爾自治區第十三屆人大常務會第十八次會議上周六（19日）通過，任命孫紅梅和劉蘇社為自治區人民政府副主席。兩人分別從內蒙古和中央調任當地，這次調整令當地政府副主席人數增至11人。較早前，現任新疆公安廳廳長王明山，據指已出任新疆黨委常委。這次是22年來，再有新疆公安廳一把手躋身省級常委。

據公開資料顯示，1970年出生的孫紅梅是滿族人，她1991年從內蒙古大學畢業後便進入內蒙古人大常委會辦公廳工作，十年間從秘書處科員晉升為辦公廳副主任兼研究室主任。2011年，孫紅梅調任包頭市委常委、宣傳部部長；2016年任市委副書記、政法委書記；2017年她升任內蒙古黨委組織部副部長、黨委政府考核辦專職副主任。這次她首次跨省調任後，令全國「70後」副省級女幹部人數增至3人。

劉蘇社調任到新疆之前，則一直在中央工作。1967年出生的劉蘇社為陝西楊陵人，1989年8月參加工作，先後在國家計委、國家發改委任職，曾任國家發改委地區經濟司司長、固定資產投資司司長；2017年出任國務院辦公廳秘書二局局長，直至這次調整。

至於王明山出任新疆維吾爾自治區黨委常委的消息，則是周日（20日）由內地官媒報道。據了解，56歲的王明山，長期在新疆公安系統任職，曾擔任尼勒克縣公安局局長、伊犁地區公安局局長、伊犁州公安局副局長等。在伊犁工作期間，他曾參與過不少重大案件，包括反恐任務。2002年，時任伊犁哈薩克自治州公安局副局長的王明山，便曾在官方電視節目上介紹當地公安搗破東突恐怖勢力罪行的經過。

今年7月，美國財政部轄下海外資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁4名侵犯少數民族人權的新疆官員名單中，也包括王明山。