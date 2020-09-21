台新黨主席提一國兩制　難評估兩岸開戰可能

第12屆海峽論壇周日（20日）在福建廈門揭幕，由於國民黨不滿大陸官媒主持人「求和說」不派代表出席，今屆以黨團形式與會的台政黨只有新黨和親民黨。其中新黨主席吳成典在會上發言時提出「一國兩制、台灣方案」，其後接受內媒訪問時又指目前兩岸局勢較1996年更緊張，無法評估兩岸開戰的可能性。

吳成典在大會上表示，「此刻台海的上空劍拔弩張，大家要一起防止兩岸同胞可能發生骨肉相殘的戰火」。他主張兩岸盡早簽訂和平協議，結束內戰狀態，永遠告別戰爭的陰影。新黨一向主張「一個中國、和平統一」的立場，堅決反對台灣獨立、反對分裂。

同日吳成典接受內地官媒訪問，認為當下的兩岸緊張程度已經超過了1996年台海危機，因為當時美國的介入只是象徵性，但現在美國有可能調整其對台政策，令兩岸對抗升溫，危險性很高。對兩岸是否可能擦槍走火，他表示難以評估，但希望「連機率都不要有」。他又指美國即將舉行總統選舉，需要製造狀況，之前想利用香港議題，現在又想利用台灣。他批評民進黨當局完全不抗拒被利用，是一條錯誤的路。

對於吳成典的言論，民進黨立委賴瑞隆反斥新黨及親民黨在台灣沒有民意基礎，沒資格代表台灣。另一名民進黨立委何志偉也認為，拒絕一國兩制、九二共識才是台灣主流民意。