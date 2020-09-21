中國發射衞星　組建全球首個海洋動力環境觀測網

中國周一（21日）下午1時40分在內蒙古酒泉衞星發射中心，利用長征四號乙運載火箭成功發射海洋二號03衞星。據了解，該衞星後續將與兩年前發射的海洋二號02衞星，以及計劃於明來發射的04衞星組網運行，成為全球首個海洋動力環境觀測網。

海洋二號03衞星是由國家民用空間基礎設施規劃建設，並由中國航天科技集團有限公司五院研製。衞星雷達高度計、微波散射計可以對海面高度、有效波高、海面風場進行高精度、高分辨率的實時觀測。衞星搭載的AIS艦船自動識別系統，具備全球船舶識別的能力，DCS分系統可以接收、存儲和轉發海域中的浮標測量數據，有效提高數據精度。

海洋二號03星是海洋二號系列的第3顆衞星，海洋二號系列屬於海洋動力環境探測衞星，經已成功發射的01星是科研衞星，02星和03星是商業衞星。系列中04星已經完成了整星系統性能測試，具備明年發射的條件。屆時三星組網運行，中國將擁有全球首個海洋動力環境觀測網，實現對全球海面一系列海洋動力環境要素的觀測，爲海洋防災減災、氣象、交通及科學應用等提供信息支援，提高中國海洋衞星體系的國際地位。

至於這次搭載海洋二號02衞星升空的長征四號乙運載火箭，是由航天科技集團八院研製的常溫液體三級運載火箭，具備發射多種類型、不同軌道要求衞星的能力。這次也是長四乙系列運載火箭的第67次發射，也是該型號今年第4次任務。至今，長征系列運載火箭共發射飛行347次。