中國發射衞星 組建全球首個海洋動力環境觀測網
2020年09月21日 16:15
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內蒙古酒泉衞星發射中心利用長征四號乙運載火箭成功發射海洋二號03衞星。
中國周一（21日）下午1時40分在內蒙古酒泉衞星發射中心，利用長征四號乙運載火箭成功發射海洋二號03衞星。據了解，該衞星後續將與兩年前發射的海洋二號02衞星，以及計劃於明來發射的04衞星組網運行，成為全球首個海洋動力環境觀測網。
海洋二號03衞星是由國家民用空間基礎設施規劃建設，並由中國航天科技集團有限公司五院研製。衞星雷達高度計、微波散射計可以對海面高度、有效波高、海面風場進行高精度、高分辨率的實時觀測。衞星搭載的AIS艦船自動識別系統，具備全球船舶識別的能力，DCS分系統可以接收、存儲和轉發海域中的浮標測量數據，有效提高數據精度。
海洋二號03星是海洋二號系列的第3顆衞星，海洋二號系列屬於海洋動力環境探測衞星，經已成功發射的01星是科研衞星，02星和03星是商業衞星。系列中04星已經完成了整星系統性能測試，具備明年發射的條件。屆時三星組網運行，中國將擁有全球首個海洋動力環境觀測網，實現對全球海面一系列海洋動力環境要素的觀測，爲海洋防災減災、氣象、交通及科學應用等提供信息支援，提高中國海洋衞星體系的國際地位。
至於這次搭載海洋二號02衞星升空的長征四號乙運載火箭，是由航天科技集團八院研製的常溫液體三級運載火箭，具備發射多種類型、不同軌道要求衞星的能力。這次也是長四乙系列運載火箭的第67次發射，也是該型號今年第4次任務。至今，長征系列運載火箭共發射飛行347次。