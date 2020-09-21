丹東前副市長涉受賄逾716萬人民幣　為黑惡勢力當保護傘

遼寧丹東市前副市長劉勝軍早年涉嫌收受徐姓男子的房產和現金逾716萬（人民幣，下同，約832萬港元），為對方獲取政府工程等，並充當涉黑組織的保護傘，劉男被開除黨籍和公職。徐男因行賄罪，一審判囚3年、緩刑4年。

中國裁判文書網近日公布徐男的刑事裁判書，其中包括劉男涉受賄和充當保護傘的案件細節。判決書顯示，徐男2009年7月至2010年2月期間，在承攬東港市職教中心移址新建工程及配套工程項目過程中，為牟取不正當利益，向時任東港市市長劉某請求幫助，而劉某為對方在房屋建築工程施工承包資質及承攬工程事項上提供幫助。劉某即是劉勝軍。

省紀委監委2018年曾通報稱，劉勝軍以權謀私，在幹部選拔任用等方面為他人牟取利益並收受財物，涉黑涉惡腐敗，充當黑惡勢力保護傘，又利用職務便利為他人牟取利益並收受財物涉嫌受賄犯罪。劉男被指急於出政績，無視民眾不滿，無做環評報告等，將當地建設垃圾處理場的工程，交予該組織負責。

據悉，劉男在任職期間，曾負責市政、房屋、水利等3類工程項目總計1171個，工程項目造價139.27億元（約162億港元），多交予涉黑組織宋氏兄弟負責。後者資產達80億元（約93億港元），兩人曾擔任人大代表、政協委員，在當地政商界稱霸一方。

資料顯示，現年58歲的劉勝軍曾擔任東港市委副書記、副市長、代市長、市委副書記、丹東副市長等職位。劉男自2018年9月14日涉嫌嚴重違紀違法問題，接受紀律審查和監察調查。