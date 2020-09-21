21歲女子留字出走　失蹤8天生死未卜

四川樂山市一名21歲李姓女子，在筆記本留字後出走，遭友人發現後報警。李女至今已失蹤8天，生死未卜。李女父親指女兒早前曾患有抑鬱症，擔心其出現輕生念頭。當地警方目前已介入調查，亦曾追蹤到李女的手機信號最後出現的位置，將會在附近地區加強搜索。

失蹤李女是眉山市洪雅縣人，在今年初才到樂山市一家手機店打工。李女在9月13日起失蹤，而在失蹤前曾邀約好友白女士到樂山遊玩，但白到埗後卻一直聯繫不上李女，白女及後到其住所查看，發現李女不知所終，於是報警求助。

李女父親得悉女兒失蹤後，從家鄉趕到樂山。李女工作的手機店店長表示，李女在9月13日稱其身體不適，請假1天，自此後就沒有再來上班。李父在女兒住處發現，李女的銀行卡、身份證和手機充電器仍在屋內，就連衣服亦沒有被帶走。屋內更發現一本筆記簿，李女在上面寫道，指自己已想開了，感謝朋友們的關心和幫助，又指自己讓白女士失望，更為其添上麻煩。

李父透露，女兒是小時候收養回來的，從小性格內向。在讀完高中後，便外出打工。李父指女兒在去年患上抑鬱症，更曾到醫院接受治療。李女失蹤多日，父親擔心女兒已遭遇不測。警方指李女的手機信號曾在樂山城區魚咡灣公園和樂山四中附近出現，將會繼續跟進案件。