特朗普指摘中國隱瞞疫情　要求聯合國追究責任

聯合國大會第75屆會議一般性辯論將於周二（22日）起舉行。聯合國秘書長古特雷斯呼籲全球盡一切可能避免新的冷戰，不要因中美之間的貿易矛盾而分裂，警告這將釀成地緣戰略和軍事分裂。而美國總統特朗普則指摘中國隱瞞疫情，將新冠病毒傳至全球，要求聯合國向中國所作所為追究責任。中方表明拒絕接受任何沒有根據的指控。

一般性辯論主題為「我們想要的未來，我們需要的聯合國：重申我們對多邊主義的集體承諾－－通過有效的多邊行動抗擊新冠肺炎」，受新冠肺炎疫情影響，是次大會活動多以視像形式舉行。大會主席、土耳其總統埃爾多安周二將率先發言，隨後是主辦國美國總統特朗普，再根據字母排序由巴西及中國領導人發表演說。

古特雷斯在大會上表示︰「我們在向非常危險的方向前進。全球無法承受這樣的未來，讓兩個經濟大國分裂地球，並出現巨大的裂痕，此後每個大國都將有自己的貿易和金融規則，互聯網和人工智能資源。」

特朗普在錄製片段中指︰「我們已向無形的敵人—中國病毒—宣戰，它令全球188個國家失去無數生命。」他批評中國政府及差不多被中國控制的世界衞生組織（WHO）聲稱沒有證據病毒人傳人，後來又謊稱沒有病徵的人不會傳播病毒。他指疫情初期中國一方面封城，但卻允許航班飛離中國，令全球受感染。

特朗普又批評一些人只顧批評美國驚人的環保成就，但就不理會中國猖獗的污染問題，認為那些人都不是真心關注環保，而是要懲罰美國。他認為如果聯合國真的發揮效果，就應該處理全球真正的問題，包括恐怖主義、女性受欺壓及強迫勞動等。

中國國家主席習近平隨後發表演說，他指出中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以談判化解爭端。另在新冠疫情全球肆虐，中國將再捐出5000萬美元（約3.8億港元）予聯合國相關部門，用於抗疫及疫後重建。

聯合國大會公關主任表示，今年有近120位國家領導人透過視像形式參與會議，成員國將有代表在場聆聽。一般辯論將於周二至周六（26日）及下周二（29日）舉行，隨後亦會就生物多樣性及婦女等問題召開會議。

美國民調機構皮尤研究中心周一發表調查結果，發現14個發達國家中大多數人贊同聯合國在抗疫等8個關鍵領域的工作。美國人對聯合國的作用普遍持正面評價，當中51%人認為其有效處理國際問題。日本人對聯合國評價則最低，55%持負面看法。民調在6月10日至8月3日透過電話進行，訪問了北美、歐洲和亞太地區14個發達經濟國家的14276人。