住建局推學校建築新規格　中小學綠化率不能低於30%

四川成都市的住房和城鄉建設局，近日推出《中小學、幼稚園建設技術要求》指引，對學校建設中的場地、建築、裝修標準、景觀設計等方面，訂立了新要求，當中規定市內中小學的綠化率不能低於35%；幼稚園園區綠化率不低於30%。

在場地方面，建設局提出，市內中小學、幼稚園應採用通透式圍牆，以滿足透綠要求；圍欄不得低於2米；學生主要進出的校門闊度不應小於3.5米，校方亦應設置防衝撞隔離裝置，保障師生安全。另外，當局要求校方採用屋頂綠化、垂直綠化等方式，美化校園環境。

當局同時禁止學校在2樓以上的樓層採用玻璃幕牆，又規定班房臨空窗台的高度不應低於0.9米。幼稚園園區臨空位置需使用淨高高於1.3米的實體欄杆。同時，幼稚園室內外建築，只要是學童能觸及的位置，尖角部分都應作抹圓處理。

當局又規定幼稚園園區應在每層設置1間使用面積達105平方米的專用活動室；擁有6個班以上的幼稚園，至少設置1個面積不少於120平方米的多功能活動室；更應為學童分設男女洗手間。

在室內外裝修方面，建設局要求校方選用節能、環保、安全、耐用材料。在校園完成裝修後，應按照《室內空氣質量標準》檢測合格後，才能投入使用。當局亦禁止所有學校在校園內種植有毒、帶刺、有刺激性的植物，提議幼稚園增加植物多樣性，要求種植不少於6種喬木、10種灌木及10種花卉。