實況節目採摘國家保護植物　內地藝人劉宇寧道歉

內地樂隊組合摩登兄弟的主音劉宇寧，近日在一個實況節目中涉嫌採摘國家二級保護植物天山雪蓮，在網上引來撻伐。劉宇寧事後道歉，並解釋天山雪蓮是道具，到達目的地前劇組已擺放好。

據了解，該名為《極限挑戰寶藏行》的節目於周日（20日）播出，劉宇寧與相聲演員岳云鵬，以及歌人兼演員俞灝明三人，一起登上海拔4860米的山上，尋找並採摘天山雪蓮。各人其後找到一朵天山雪蓮，還拍照留念。據悉，節目中劉採摘的是稀有的水母雪兔子。

周一（21日）劉宇寧在微博就事件發文道歉，指節目原意是宣傳西藏，卻給觀眾帶來了不正確的引導。除道歉外，他表示從事件得到教訓，要加強對環境保護知識的了解，在日後的工作和生活中，都要積極傳播正確的環境保護知識。同時，作為公眾人物需要更嚴謹規範自身行為，雖然知道是道具，也應該有敏銳的環保意識，做出正確的判斷。

對節目中的天山雪蓮被指是道具的說法，有植物學家卻不表示認同，又指節目中的天山雪蓮根莖葉花都非常清晰，不可能是人造。按規定，採集前必須經採集地行政主管部門簽署意見後，向行政主管部門或者其授權的機構申請採集證。

另外界又質疑，製作組在節目播出前一日，在微博上載相關片段，但隨着片段引發爭議，製作組已將該微博刪除，不過卻未回應外界質疑。另節目中另外兩名嘉賓或許知名度不及劉，因此似未受事件影響。