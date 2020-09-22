男子殺人後改名換姓逃亡21年　被捕時已成企業高層

四川南充市儀隴縣警方近日破獲一宗命案，疑犯彭X涉嫌21年前在四川殺人後潛逃至重慶，改名換姓在當地生活。案件多年來無進展，至今年才有突破，彭X被逮捕歸案，而他被捕時竟已是一名企業高層，有樓有車。

1999年2月25日，彭X與好友王X聚餐飲酒，王向彭訴苦稱女友羅X近日不理他，彭自告奮勇加入調停，二人吃完飯便去到羅女的公司宿舍找她。同時，王帶着一把雙刃匕首，彭為防王做出激動舉動，奪了匕首，自己保管。

王、羅二人傾談無果，羅女摔門而入，將王留在門外。彭便去叫羅女再出來，但她態度堅決，二人爭持不下。此時，羅女的鄰居何X走出來大聲呵斥彭，激怒了彭，彭於是拔出匕首刺傷何，其後逃離現場，何因失血過多不治。

多年來，警方輾轉北京、遼寧、廣東、福建等多個省市，走訪彭的親戚，都未發現他。直至今年，才取得重要線索得悉彭已化名徐XX潛居在重慶市榮昌縣城，遂於上月8月26日在昌縣高速公路收費站拘捕他。

原來，彭當年犯案後先逃入深山，後趁夜離開儀隴縣，逃至重慶，之後換了幾份工作，又偽造身份證，進入重慶市榮昌縣某電子公司工作，多年後升任高層。他被拘後，對自己的罪行供認不諱，深深自責。目前，他因涉嫌故意殺人已被刑拘，案件仍在進一步辦理中。