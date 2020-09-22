內地商人用硫磺熏製八角　二氧化硫超標16倍

八角是生活中常用的烹飪調味料，目前正值出貨旺季。惟主產區廣西南寧市三塘鎮高峰天然香料物流中心（下稱「高峰市場」）有商家為節省成本，用硫磺熏製八角，銷往各地。這些硫磺八角的二氧化硫嚴重超標16倍，而人體若長期過量攝入二氧化硫，會引致慢性中毒，破壞體內酶活力，影響對鈣的吸收。

高峰市場是廣西最大的八角交易市場，每日出貨量高達300噸。內媒實地調查發現，該市場有商家使用硫磺熏製八角，而批發商為了逐利，也會採購硫磺八角，賣到全國各地的餐廳、食堂。內媒記者將其中一批硫磺八角樣本送檢，發現二氧化硫殘留量超出國家標準16倍。

內地《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》規定，硫磺可以作為食品添加劑，但八角並不在適用範圍之列；使用硫磺熏製八角屬於違規，且觸及《食品安全法》中「禁止生產超範圍、超限量使用食品添加劑的食品」。

有商家表示，硫磺八角的加工時間短，商戶慣用的方法是「三天曬兩晚熏」，「晚上打過硫磺後，八角就乾得差不多了，白天再曬一下，就能拉到市場去賣」，若按正常水燙工藝自然烘乾，則需時4至6天。此外，用硫磺加工的八角色澤鮮艷、賣相好、價格便宜，且可以高濕度存儲，廣受批發商歡迎。

不過，硫磺八角製作過程中會產生刺鼻的硫磺味，久久不能散去，有人曾經向市場監督管理部門反映氣味及違規生產問題，得到回覆是「取證難、不好管」。內媒指，廣西當局曾於2012年9月整治硫磺熏製八角，高峰市場內亦有張貼嚴禁存儲硫磺超標八角的通告：「一經發現會被驅逐出場。」但有商家稱，自己的硫磺八角不怕查，「檢查的時候市場會通知，不擺出來就行，直接拿正常的八角給他們抽檢」。

不少消費者對事件感到憤怒，紛紛在微博留言：「國家質監總局教我們鑑別熏製八角和正常八角，反正你們管不了，我們只能靠自己了」、「內循環是易糞而食，我餵你三聚氰胺，你給我打毒疫苗」、「記者比監管部門敬業」、「讓特權階層取消特權，和百姓吃一樣的東西，估計不出一個月中國的食品就安全了」。