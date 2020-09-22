台立委集體涉貪案　立法院同意續收押3立委

台灣的立法院跨黨派集體貪污案，民進黨立法委員蘇震清、國民黨立委陳超明和廖國棟等12人周一（21日）遭起訴，台北地方法院裁定繼續羈押各人。立法院周二（22日）上午9時召開黨團協商，決定將此案列入院會的臨時報告事項，「予以許可羈押」。

根據台灣的憲法增修條文規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」。由於今屆立法院新會期已展開，蘇震清、廖國棟、陳超明等人是否繼續拘禁，司法院需取得立法院許可。目前由台北地院發出的公文，已在周二上午8時許送達立法院。

上午9時，立法院院長游錫堃與副院長蔡其昌，召集民進黨團立委柯建銘、鍾佳濱；國民黨團立委林為洲、林奕華、鄭麗文；時代力量黨團邱顯智；民眾黨團賴香伶、張其祿、高虹安，經商議決定將法院函請立法院許可羈押3名立委，列入臨時報告事項。如無意外，稍後臨時提案經宣讀後，立法院將正式向司法院表達許可續押的立場。

案中涉嫌收賄金額最多的蘇震清，周一在法院開庭時堅持自己清白，指自己只是向太平洋流通投資股份有限公司前董事長李恒隆借貸。他又表示自己健康差，多次開刀，沒有逃亡的能力。此外，他指自己外語能力差，考大學時英語拿零分，根本無法在海外生活，希望能交保，讓他繼續行使立委職權，替社會做事。

至於案中另一被起訴的立委趙正宇，涉犯逃漏稅、財產來源不明等罪，檢方指其起訴的罪名刑責較輕，認定無串證、逃亡之虞，故裁定無繼押必要。