台駐美官員投書媒體　促兩地簽訂雙邊貿易協定

台灣駐美國芝加哥經濟文化辦事處處長黃鈞耀，近日分別於美國多份報章投稿，指出台灣進一步放寬美國牛肉與豬肉進口，展現台灣解決困難貿易議題的決心，呼籲美國中西部州份支持台美洽簽雙邊貿易協定。

伊利諾伊州一份報章當地上周六（19日）刊登黃的文章，內容指台灣在2019年是美國第7大農產品出口市場，而該州的豬肉、牛肉，以及黃豆與玉米等動物飼料產量，排名均位居全美前列。在新冠疫情期間，台灣今年8月宣布進一步放寬美豬及美牛進口限制，對當地的農牧業發展帶來好消息。他強調台灣當局做出這決定並不容易，又期盼與美方簽訂全面且高質量的雙邊貿易協定，深化緊密且互補的經貿關係。

周一（21日）俄亥俄州另一份報章刊登黃的文章則表示，台灣位居該州第11大出口市場，去年出口金額達6億美元（約46.8億港元），相關投資也為當地創造約6000個職位。今年以來，台灣暫居美國第9大貿易夥伴，他期盼對美國農牧業進一步開放市場，為深化台美貿易與投資關係凝聚動力。他又稱俄亥俄州是美國經濟火車頭之一，當地社會支持台美洽簽互惠的雙邊貿易協定深具重要性，將能營造雙贏局面。

除於媒體投稿外，黃鈞耀上周四（17日）應印第安納世界事務協會邀請發表視像演講時，也以台美關係為題，爭取與會者對台美展開雙邊貿易協定談判的支持。