解放軍轟炸機飛近台基地被驅離　台空軍演習攔截

大陸解放軍軍機早前連續4日飛近台灣西南空域，並在台海附近進行演習，期間距離台灣海岸線最近只有37海里。為應對陸方的軍事行動，台灣空軍周二（22日）無預警進行升空演習，模擬反應接戰及制敵空襲。與此同時，有台媒報道稱解放軍轟6轟炸機周二上午現身蘭嶼外海僅約5海里，台空軍立即升空廣播驅離，惟軍方未證實。

全台多個空軍基地的戰機，周二清晨5時許緊急升空。除台灣本島外，在澎湖駐防的「天駒部隊」亦出動4架軍機參與此次空軍攔截訓練，其中2機飛行2小時後降落，另外2架戰機再接替出動。此外，屏東6聯隊亦公開進行一場P3C反潛機的反潛掛彈演習。

空軍「聯翔操演」主要是由花蓮與嘉義的F16戰機扮演假想敵，模仿敵機在戰時可能實施空襲的航線飛行，以無預警方式測驗防空部隊反應，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變能力。其中，花蓮基地8架F16戰機起飛後，針對東部外海航行的偵巡艦空襲，測試艦隊防空備戰能力，及後又對各型導彈陣地進行防空測試。

另外，台灣行政院院長蘇貞昌周二指出，大陸近來不斷以軍機、軍艦擾台，破壞區域和平穩定，上述行為並不是一個負責任國家應有的行為，陸方將會被全世界關注、譴責。同日台外交部長吳釗燮出席一個投資論壇前，就大陸外交部指「不存在海峽中線」回應稱，過去多年來，台海中線是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平穩定的一個象徵；就像大陸在香港強加港區國安法，摧毀了一國兩制，大陸外交部的說法等同摧毀台海現狀。吳釗燮除予以強烈譴責，又要求北京當局回歸國際標準。