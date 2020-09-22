蔡英文視察空軍部隊　台軍否認解放軍台海中線飛行

面對解放軍軍機近期頻繁飛赴台海，台灣的蔡英文總統周二（22日）專程前往澎湖視察空軍「天駒部隊」，期間勉勵官兵稱，身為台灣空軍，「怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。同日台媒引述社交媒體消息指，解放軍空警500預警機上午在台海中線以東飛行，但台空軍司令部隨即否認。

蔡英文上午抵達澎湖後，先前往警戒室視察，與執行防空警戒任務的飛行員見面，隨後到停放經國號戰機的停機棚發表講話，戰機旁邊擺放了平日難得一見、目前台空軍戰機配掛射程最遠的集束炸彈「萬劍彈」。蔡表示，面對近日解放軍軍機飛赴台海作出挑釁，破壞區域和平，身處第一線空防的部隊任務將更加繁重。但她強調對大家有信心，相信台灣的官兵絕對是一支有能力、也有決心的鋼鐵勁旅。

就在蔡英文到澎湖視察之際，追蹤軍機動態的社交網Twitter帳號「CANUK78」表示，解放軍一架空警500預警機，在周二清晨時份於台海中線附近靠東面飛行。對此國防部隨即發聲明澄清，相關報道內容與事實完全不符。空軍司令部強調，有關台海空域機艦動態，台軍均能運用聯合情監偵即時掌握，並依戰備規定妥適應處。