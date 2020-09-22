退休省人大副主任受查　曾爆亂倫捲蘇榮兒子案件

史文清曾捲入蘇榮之子蘇鐵志的案件中。

內地中紀委國家監委網站周一（21日）晚上發布消息指，江西省人大常委會前副主任史文清因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。去年史文清曾遭網上舉報亂倫，當時他回應有關指控是誹謗造謠。內媒又稱，史文清曾捲入全國政協前副主席、江西省委前書記蘇榮之子蘇鐵志的案件中。

公開資料顯示，1954年出生的史文清，1975年加入吉林省哲里木盟黨委辦公室工作，其後哲里木盟劃歸內蒙古，史文清便進入內蒙古官場。從共青團哲里木盟委書記，到自治區監察廳人事處處長、辦公室主任，再到自治區政府調研室副主任（副廳級），仕途可謂一帆風順。

1994年，史文清調任全國人大常委會辦公廳副局級秘書，次年又調任全國人大常委會辦公廳研究室副主任。1998年，史文清掛職擔任黑龍江省哈爾濱市委副書記，翌年年底正式出任哈爾濱市委副書記，數月後再兼任哈爾濱常務副市長，直到7年後出任黑龍江省政府省長助理、黨組成員。

2007年年底，史文清被派到江西，次年1月當選江西省副省長，躋身副部級，兩年後又兼任江西省贛州市委書記。2011年，史躋身江西省委常委，繼續主政贛州；2015年當選江西省人大常委會副主任，次月卸任贛州市委書記，2018年退休。據知，史文清是今年第14名被查的中央管理幹部。

去年12月，3名民營企業家在網上以《一位副省級高官的斂金術和多面孔》為題發文，舉報史文清有獨特性癖好，曾多次強姦親姪女，又包養多名空姐情婦，育有多名私生子。舉報又指史文清多次以幫忙解決麻煩為由，向多名商人索取好處，包括價值2000萬元（人民幣，下同，約2300萬港元）的黃金，以及1.32億元（約1.5億港元）現金。

據內媒報道，2011年至2012年，蘇鐵志利用其父蘇榮擔任江西省委書記的職務便利，通過時任贛州市委書記史文清等人，為江西恒帆土地開發整理有限公司，在上猶縣承包土地整理項目提供幫助，非法收受1200萬元（約1400萬港元）。據指，蘇鐵志將這情況告知蘇榮並獲認可。