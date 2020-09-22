歐洲議員質詢中國駐歐盟大使　台港情況影響中歐關係

歐洲議會外交委員會周一（21日）召開視像辯論會，歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司總司長威甘德和中國駐歐盟大使張明均有出席。歐洲議員和歐盟官員表示，中方近期對香港和台灣的行動，為中歐關係帶來不穩定元素。

針對台灣問題，威甘德表示，據歐盟政策承認「中華人民共和國是中國唯一合法政府」，但強調歐台關係很好，在許多領域持續深化交流。張明在會上表示，國際有些勢力想將台灣分割出去，也有些國家大規模向台灣出售武器，同樣是對一中政策嚴重挑戰；而承認一中原則是與北京建交的基本原則和基礎。

另在香港和新疆人權上，議員在會議上表示關切，歐洲議會對華關係小組主席呼籲中方應致力降低區域緊張局勢，包括在南海區域及對台灣方面，強調如果中國要崛起，必須是和平崛起以及不對台動武。會上又提及，解放軍軍機頻繁進入台灣附近空域是不恰當的行動，又指北京當局不應威脅捷克參議院議長維施特奇爾不能訪台。

張明回應稱，中國在人權領域取得的成就非常輝煌，目前已讓8億人擺脫貧困，非常意外有些議員對中國了解太少。他還就「警察國家」的評論作回應，指「你會意外怎麼警察那麼少，更意外的是不像其他國家，中國（大陸）警察是不帶武器」。