住7年危房不滿政府無作為　91名村民終審勝訴

貴州織金縣7年前有煤礦公司採礦導致地層下陷，多戶房屋變成危房。91名村民不滿政府未有積極處理，令他們至今仍住在危房中，決定將政府和煤礦公司告上法院。經歷兩次敗訴，最高人民法院周一（21日）判村民勝訴，政府需依法組織搬遷，費用由煤礦公司承擔。

據綺陌鄉興榮村一名張姓村民憶述，2013年，貴州新浙能礦業有限公司織金縣綺陌鄉興榮煤礦在該村附近開採煤礦，令張男房屋牆壁出現裂縫，並被鑒定為Ⅳ級危房，需要搬離。煤礦公司賠付約10萬人民幣（約11.4萬港元）讓其搬走，惟張男不滿政府組織不力，令自己無處可搬，拒絕接受賠償方案，並聯同91名村民向政府和煤礦公司提出行政訴訟。

案件經歷一審、二審，當時貴州高院認為事件屬於當地政府行政自主決策範圍，法院無權干涉，判原告敗訴。村民不服，上訴至最高人民法院第五巡迴法庭，法庭經實地考察和組織詢問後，在周一開庭審理。

在庭上，村民堅持原控理據，煤礦公司表示已按政府要求停產和補償，認為案件應屬行政訴訟，公司不應在本案承擔責任。織金縣政府在最後陳述時表示，當時已積極採取措施保障居民權益，會尊重法院的裁判。

最高人民法院審理認為，興榮煤礦開採令原告房屋變成危房，雖然織金縣政府採取部分防治措施，但對於已經符合搬遷條件的村民，未有積極組織搬遷安置、地質評估、建設規劃等協調工作，應當就此負上責任。