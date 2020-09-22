美陸軍事期刊籲派駐台部隊　令解放軍不敢輕舉妄動

兩岸局勢持續緊張，解放軍近日多次派軍機飛入台灣的防空識別區。美國陸軍最新一期軍事評論月刊近日以大陸武統台灣為主題，分析報道有關兩岸衝突時間、大台經濟戰的影響及重新設駐台美軍的可能。前密歇根州議會研究員鄧恩（Brian J. Dunn），在系列報道中撰文，指派駐重裝部隊駐台能激發台軍士氣，令解放軍不敢輕舉妄動。

鄧恩認為，目前如果解放軍登陸台灣，台軍要頂住解放軍的攻勢，將其限縮於灘頭堡防止他們鞏固據點，再等待美軍來援，但此舉效益不佳，即使美軍抵達可以促成停火，但只不過是「延緩失敗的時間」。

另有文章指美國若要維持捍衞台灣主權的承諾，就需考慮在台灣部署地面部隊；文章認為美陸軍在「長程精準火力」研發有卓越進展，又可以訓練和動員台灣的後備部隊；美陸軍若在台灣部署強力的重裝部隊，不僅有助擊退攻台的解放軍，還能嚇阻解放軍，令他們再發動攻擊前三思。

但內地近日有言論指出，一旦美軍戰艦、軍機停駐台灣，便是戰爭的開始；內地網民認為，美重排駐台部隊，便是擺明挑戰北京對台的主權，並且其攻擊力量將覆蓋中國大陸沿海各省，甚至威脅中國內陸；同時令北京當局的國際形象大損，届時北京當局必定會發動戰爭。

此外，美國空軍情報官羅素（Bethany Russell）撰文，指解放軍除武統台灣的路線外，還可能以經代軍促統。他續指，中國古時便有不戰而屈人之兵的文化，北京當局可能動用經濟影響力制裁台灣，妨礙台灣市場，強迫台灣就範。