新冠肺炎：抗疫電視劇播出　網民斥性別歧視

內地近日播出以新冠肺炎抗疫為主題的電視劇《最美逆行者》，由多名內地演員出演，惟因劇情被指涉及歧視女性的內容，引來網民爭議。有網民表示，醫院大部分基礎工作由女護士負責處理，而中國的公立醫療編制體系，體制內的人不可能輕易拒絕任務安排，所以不可能出現劇中女性醫護拒絕任務的情況。另有網民指摘導演和編劇無深入考察醫院和刻意引來男女對立話題。

該劇分為14集，每兩集作1主題單元，講述在疫情醫護救治過程為背景，自上周四（17日）開始播出。劇中第1單元「逆行」，有公司成立抗疫運輸隊，但報名的志願者全是男性員工，女性員工則以「有困難」為由婉拒。在領導要求「是不是女同志也出一個」下，才由一名離婚的女員工報名。

另在第2單元「別來，無恙」中，擔任醫生的丈夫要到湖北支援，妻子想同行，但被院長拒絕，理由是要她「留下來好好照顧老人和孩子」。有網民怒斥，該劇刻意弱化女性，製造兩性對立，為女性只能「相夫教子」貼上標籤。

另一邊廂，有網民認為，在抗疫期間有很多感人的故事，劇中有多幕感動的畫面，「醫護人員在抗疫期間很不容易，名副其實的逆行者」。