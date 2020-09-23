白血病少女家中上課遇火劫　與２歲妹同喪命

台灣彰化縣二林鎮民居周二（22日）中午發生火警，一對年幼的陳姓姊妹被困火場，消防員救出二人時已無呼吸心跳，經送往醫院搶救終告不治。據知死者分別12和2歲，姊姊患有白血病、雙目失明兼患多重阻礙。

火警發生於中午，現場為彰化二林合和巷一幢3層高民居。消防局約中午12時接獲報案稱民居起火，消防員到場後約半小時將火勢控制，約15分鐘後將火救熄。消防員其後入屋救出被困的姊妹，惜送院後搶救無效。

據死者的祖母表示，大孫女因自5歲便患上白血病和失明，因此其就讀中學協助申請在家教育，每周有教師上門授課8小時。當日上午孫女上完課上樓午睡，她煮完午餐突然聞到樓上傳來燒焦味，立即與丈夫上樓查看，已見房間起火並冒煙。祖母之後拿手電筒打算找尋孫女，但因濃煙密布無法找到，最後只好下樓逃生，等消防員到場。

據了解，陳家共有4姊妹，事件中死者排行最大和最小，其餘2姊妹則正讀小一和小四，事發時因到校上課逃過一劫。祖母稱，兒子和媳婦平日打散工維生，三代8人同住。對痛失兩名孫女，祖母深感難過。兩姊妹的父母接報後趕到醫院，惜女兒已天人永隔。