兩地警方聯手搗破山寨玩具廠　繳5萬件玩具拘6人

上海市徐滙區警方日前聯同廣東省警方，在汕頭市一處工業園區內搗破一個從生產、儲存、運輸到銷售一條龍的「山寨」玩具團夥，繳獲2萬多件成品玩具和3萬多件半成品，共價值約1000萬人民幣（約1141萬港元）。警方當場拘捕6名男女，目前已對6人依法採取刑事強制措施。

上海警方交代，去年12月接到《迷你特戰隊》版權方公司舉報，稱發現網絡上有侵權盜版玩具低價銷售，玩具造型與正版無異，惟品名改成《迷你猛戰隊》、商標則是「騰興」。經實地走訪，公司得悉有位於徐匯區梅隴路的玩具店正銷售該系列盜版玩具，希望執法部門能予以取締。

接報後，警方將盜版玩具與正版比對，又把玩具送至中國版權保護中心鑑定，確認盜版與正版在輪廓、紋路、線條上基本相似，僅在局部細節略有不同，認定其產品屬於仿冒。警方亦發現盜版包裝「騰興」的生產地址為虛構，遂成立專案組展開偵查。

警方追查發現貨源來自一名劉姓女子，屬廣東韓輝玩具廠銷售人員，廠房位於汕頭市一處工業園區內，存在重大作案嫌疑，遂聯同廣東警方實地查訪，隨後全面查清該銷售鏈運作方式。經查，該廠由一名陳姓男子註冊成立，其後租用4000餘平方米的7層樓廠房和倉庫。該廠共有4條生產線，每日有50多名工人參與生產，日均產量1000多件左右。令人意外的是，該廠與正版生產廠商相距不到3公里。

今年7月23日，警方在汕頭廠房當場拘捕陳男等6名男女。陳男到案後供認，該玩具廠原本生產工程車玩具，5月見有動畫品牌周邊玩具大受歡迎，便動了歪念，生產構造更簡單的盜版；為提升銷量，價格只定在正品的約三分之一，通過互聯網發布廣告，銷往全國各地。