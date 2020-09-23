新冠肺炎：內地多10宗輸入確診　廣州通報4宗最多

內地周三（23日）公布新增10宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，廣東通報最多的4宗，患者分別由印尼及孟加拉入境後確診。雖然內地疫情已受控制，但中國工程院院士、傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟表示，要把疫情防控常態化，不能讓得來不易的防疫成果前功盡廢。

廣東省新增的輸入確診個案，全部出現在廣州，印尼和孟加拉各有2人入境後確診；同日新增境外輸入無症狀感染者7人，廣州報告3宗，分別來自印尼、孟加拉、贊比亞；佛山報告2宗，分別來自新加坡和乍得；東莞報告2宗，來自印度。四川過去一日新增3宗輸入確診，天津、山東、河南則各一宗。全國累計85,307人確診，當中4634人病亡。

李蘭娟周三在官媒撰文稱，做好常態化疫情防控，必需落實早發現、早報告、早隔離、早治療的要求，控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群，及時有效救治患者。為此，社會需要加強健康教育，提高疫情防控意識。全國各級各類醫療機構需要繼續加強新冠肺炎檢測和強化診斷能力。

另外，她又呼籲要繼續強化社區防控，包括利用大數據和人工智能技術實現群防群控，企事業單位、機關、學校、商業機構等都落實常態化疫情防控制度。在外防輸入方面，針對境外疫情的新情況新趨勢，採取更加靈活的措施，加強邊境地區、口岸城市衞生檢疫和隔離觀察救治能力。