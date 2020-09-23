遭認定國民黨附隨組織　救總：將訴請法院撤銷處分

黨產會認定救總是國民黨的附隨組織。圖為黨產會主委林峯正。（中時電子報圖片）

台灣「中華救助總會」（下稱救總）被黨產會認定為國民黨的附隨組織，逾13億元新台幣（約3.5億港元）資產被凍結。救總周二（22日）批評黨產會為達政治目的，作出欠缺公允的決定，救總將循司法途徑，訴請法院撤銷處分。

黨產會指救總各項救濟業務，多由國民黨提案決議，再交給救總執行，顯示救總的業務經營受國民黨實質控制。救總否認其為國民黨附隨組織的說法，認為黨產會的解釋模糊，未有調查清楚，不當引用國民黨會議資料，以便作出上述結論，而對救總有利的證據，則刻意忽略。

救總解釋，1950年4月救總透過臨時動議提案：「建議救濟對滯港請求入台難胞迅予明訂辦法公布施行案」，翌年4月立法院「咨請從速搶救港澳等地流亡難胞提案」，行政院7月諮復立法院，內容明載「內政部授權中國大陸災胞救濟總會負責承辦實際業務」。由此可見，救總的救援行動與國民黨無關，乃受到政府委託。

國民黨表示，救總是民間公益團體，受政府委託進行災胞救難工作，自始與國民黨無關。國民黨從未主導或影響救總的人事、財務或業務等事項，認為黨產會的決定是違法。