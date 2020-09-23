戰機繁升空燃料費增10億新台幣　消耗戰恐拖垮台軍

面對解放軍軍機近期頻繁於台海進行實戰化訓練，台軍亦加緊升空應對。近日有台軍退役將領指出，緊急升空應對令台軍疲於奔命，造成沉重軍費負擔。據指來年的軍費預算中，單是採購燃油的經費，便較今年增加10億元（新台幣，下同，約2.7億港元），擔心持續的消耗戰會拖垮台軍。

台灣智庫上周就兩岸軍事局勢舉行座談會，出席的台軍前將領包括台灣的前國防部長楊念祖、前駐美軍事代表團團長淡志隆，及前陸軍八軍團主任胡瑞舟等人。會上各人指出，大陸與台灣的軍力懸殊，解放軍想甚麼時候來就來，在強度方面，可以雙機擾台，也可以一次派20架軍機；也可以今天來軍機，明天來軍艦、潛艇、海警船。

自2016年大陸軍機、軍艦赴台外圍海空域次數增加，台軍後勤成本持續攀升。台軍2017年後勤及通資業務費為659多億（約178億港元），隨後還動用5.9億多元（約1.6億港元）預備金支付缺額。其後由2018年至2020年，相關經費預算按年遞增。到2021年，今年更增至770多億元（約208億港元）。

會上有軍事學者認為，戰機升空一趟燃料費便要花80萬至100萬元（約22萬至27萬港元），建議未來面對解放軍軍機擾台，可先用雷達鎖定，發現來者不善，再升空驅離。