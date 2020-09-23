遭親弟冒名頂替上班30年　男子索賠60萬人民幣

山西侯馬市人民法院周二（22日）審理一宗冒名頂替案，一名劉姓男子起訴其親弟30年間冒名頂替其在山西一建集團的工作崗位。劉男認為弟弟和一建共同侵犯了他的勞動權利，導致他喪失企業職工勞動福利和退休待遇等合法權利，索賠60萬元人民幣（約69萬港元）。

劉男接受內媒訪問時指，他父親原是山西一建集團的職員，在1987年退休。根據當時的政策，劉男可以繼承父親的工作崗位到一建任職，但是當年因為父親病重，他匆忙回鄉照顧，父親在幾個月後去世。

在照顧父親期間，其弟偷偷冒名頂替劉男到一建上班，當劉男處理完父親的身後事，提出回到一建任職，但弟弟卻藉口指公司要求延遲接替事宜，拖拖拉拉下就一直沒把工作崗位歸還。

直至2019年9月，家鄉房屋翻新工程期間，劉男與弟弟發生訴訟，劉男發現弟弟為繼續在一建上班，竟更改姓名假冒自己的身份。劉男立即向公司舉報，直至今年6月，公司才與弟弟解除合約。

法院審理時，弟弟承認頂替劉男工作，但對賠償金額不予認可。法院認為冒名者和工作單位均有過錯，劉男的損失與弟弟及一建的欺詐與疏忽行為存在因果關係，構成侵權責任。