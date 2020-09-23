中紀委曝光涉黑案細節　深圳前市委副書記李華楠當保護傘

中紀委周二（22日）公布多宗涉黑涉惡和充當保護傘的案例，其中涉及深圳前市委副書記李華楠為涉黑組織主犯張偉當保護傘的案件細節。李男受賄逾4000萬港元，判囚15年。張偉早年被指利用金融平台利誘受害人借款或融資，暴力追債等，而李男利用職務便利，幫助張男當選市人大代表，又要求深圳市公安局對張男涉非法吸收公眾存款案作不立案處理，充當保護傘。

通報顯示，張偉於2010年利誘他人借款或融資，又迫使債務人違約和虛假訴訟等手段，獲得債務人或擔保人的不動產，非法牟取巨額財富。李男明知張男有涉黑背景，仍利用擔任人大常委會副主任，市中級人民法院院長，市委副書記、政法委書記等職務便利，協助張獲市人大代表職位，並收受賄賂。

李男隨後又為張疏通法院和公安系統的關係，協助對方贏得虛假訴訟，獲取債務人抵押的房產等。李再於2016年向相關負責人打招呼，要求市公安局對李男的部分案件不予立案調查。檢方曾發布消息稱，張偉是退伍軍人，以「88財富網」進行套路貸，交易金額超過22億元人民幣（約25億港元）。

深圳人民檢察院早前通報稱，張偉等19人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、行賄罪等逾10項罪名，於上周三（16日）被檢方提起公訴。