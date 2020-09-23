新疆民眾做技術勞工月薪4000人民幣　澳洲報告斥血汗工廠

美國眾議院周二（22日）通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》前夕，內地官媒報道稱，新疆藉勞工做技術工人，有180多名勞工從新疆到安徽合肥工廠操作電腦管理生產，月薪有4000元（人民幣，下同，約4624港元）。惟澳洲早前有研究報告顯示，自2017年開始至少8萬名維吾爾族人到各地至少27間工廠工作，相關工廠被指是「血汗工廠」。

報道指，23歲來自新疆的女子阿曼古·阿布來提表示，以往家庭收入主要靠耕種為生，自2016年到合肥工作，至今已經4年，已在生產工廠當上班組長。她聲稱「這邊上班有穩定的收入賺錢，家裏的條件也比之前好了」。

同廠另有一名新疆女工阿孜古·依明，去年到合肥打工，空閒時間兼職做微信商家，出售家鄉的化妝品，每月多2000元（約2312港元）的收入。她強調在家鄉時間，從沒有使用過智能手機，現在懂得網購、與家人視訊通話等。

惟有境外媒體早前表示，部分維吾爾族民眾被送到浙江、廣東、江西等地的工廠，超時工作等，同一工作更出現與漢人不同的薪酬，「每天加班我們都很累，想偷偷祈禱都沒有時間和精力了」。