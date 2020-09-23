國民黨交反美豬首階段連署　民進黨批為一黨之私

台灣早前宣布明年開放含瘦肉精的美國豬肉、牛肉進口，引發外界質疑和不滿。國民黨因此發動反瘦肉精豬肉及公投綁大選二項公投案，周三（23日）已將第一階段連署書送到中選會。行政院表示尊重國民黨提案的權利，但強調美豬對當地豬農沒有造成衝擊。民進黨則批評國民黨此舉是為一黨之私。

國民黨交付連署書前在中選會大樓外召開記者會，主席江啟臣表示，兩項公投案都在一周前完成第一階段連署，共收獲超過4萬份連署書。他指出，七成民眾反對含瘦肉精豬肉進口，請中選會依法審，不要用意識型態考慮。國民黨立法院黨團總召林為洲稱，任何官員面對民意都要謙卑，公投就是展現民意。

行政院發言人丁怡銘稱，台灣產品要更有競爭力，便要依照國際標準來進入自由貿易體系，不然外銷產業將一直綁一隻手跟外國競爭。資料顯示美豬進口台灣30年來，市佔率只有1%，因此大部分豬農都不怕進口豬肉，只要政府推動清楚標示，讓市民分辨，對本地產業不會有影響。政府會持續和各界溝通，爭取支持。

民進黨發言人顏若芳指出，自從宣布放寬含瘦肉精美豬進口以來，除看到國民黨為了反對台美夥伴關係深化的政治操作，也發現網上出現不少針對美豬的假訊息在流竄。她強調公投是行使憲法賦予人民的權利，民進黨予以尊重。但國民黨從過去反對公投，到通過門檻超高的「鳥籠公投」，再現在利用門檻降低後的公投提案，企圖複製2018年的公投亂象，她認為國民黨從不尊重公投直接民主的價值，對此深感遺憾。

至於另一親綠政黨時代力量周三於立法院召開記者會時表示，開放美豬議題顯示行政程序法的不足，因此會要求將函釋入法，規範行政命令預告原則上至少60天。立委王婉諭又表示，該黨提出修訂《食品安全衞生管理法》，規範禁止食用場所、相關標示，以守護食物安全。