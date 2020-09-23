新冠肺炎：台放寬防疫措施　明開放陸籍配偶入境

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（23日）表示，自翌日凌晨零時起，陸籍配偶可向內政部移民署申請入境。另就分別接獲菲律賓及日本官方通報，共19人回到母國時確診，指揮官陳時中表示，有關個案沒有造成台灣群聚感染，且分散在台灣各地，對境外驗出的病例感到懷疑。

陳時中表示，經考量疫情防控，兼顧人道人倫需求，在聽取各方意見後，進一步放寬台灣人持團聚證的大陸籍配偶措施，有關人士自周四（24日）起可向上述部門申請入境；而外國人隨行團聚的大陸籍配偶及未成年子女亦可申請，而入境人員需依規定完成14天居家檢疫。

副指揮官陳宗彥表示，持團聚證者是在大陸完成結婚登記，繼而取得有效證件，統計約有666人。當局會繼續評估台灣的防疫調整，在不衝擊疫情防控下，進一步推動邊境管制的調整措施。

針對18名菲律賓人、1名日本人自台返回母國後，檢出感染新冠病毒。中心介紹，菲籍個案年齡介乎20多歲至50多歲，包括8男10女，在台從事作業員、家庭看護等工作，於8月19日至9月11日離台。有關個案在台接觸者共372人，其中202人檢測後均為陰性。而日籍個案為50多歲男性，在上月8月29日入境台灣，本月14日返國，但經日本政府複驗後為陰性。

防疫醫師蘇家彬在會上表示，以上境外個案都會視為本土個案疫情展開調查，但目前結果顯示，個案沒有明顯感染源，也未造成社區的感染。而根據指揮中心分析，在今年6月1日至9月20日，自台灣出境到鄰近國家，菲律賓累計檢出25例確診，其比率高於其他國家，當局將透過正式管道向當地了解細節。