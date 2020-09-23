全國掃黑辦督辦涉惡勢力案一審　主犯判死緩

全國掃黑辦、最高人民法院掛牌督辦的遼寧東港惡勢力犯罪組織案，本月12月在遼寧省丹東市中級人民法院一審宣判，主犯于剛因犯尋釁滋事、開設賭場等罪，多罪併罰，被判處死刑、緩刑2年執行，剝奪政治權利終身，並判處罰款。其餘14名被告也分別獲刑。

經法院審理查明，于剛於1999、2003和2009年分別因犯故意傷害、強姦、非法持有槍枝、尋釁滋事罪被判刑。2011年，他刑滿獲釋後，利用其影響力籠絡成員，並以春祥財務公司、藝泰游藝廳等作為據點，逐步形成以其為首的惡勢力犯罪集團。

在2011至2013年間，該犯罪團夥多次有組織地進行違法犯罪活動，造成7人輕重傷，及1名婦女因姦成孕並流產。該犯罪組織的部分犯罪事實，已於2016年6月由遼寧省高級人民法院定罪處罰。

丹東中院認為于剛糾集他人在公共場所任意毀損公私財物，隨意毆打他人，情節惡劣；為賭博提供場所，組織賭博，情節嚴重；指使他人強姦婦女；指使他人入戶搶劫財物；糾集多人持械毆鬥；以非法佔有為目的，採用威脅、恐嚇的方法，強行索取他人財物，數額巨大；故意傷害他人身體，致2人重傷，上述行為已構成尋釁滋事罪、開設賭場罪、強姦罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪。結合前罪判決，丹東中院遂對案中15名被告分別作出上述判決。