Tesla入稟告美國政府對華貨收關稅　促連本帶利退還稅款

美國電動車製造商Tesla日前入稟紐約國際貿易法院，控告特朗普政府及美國貿易代表萊蒂澤，要求法院頒令宣布華府向中國進口的電動車零件徵收關稅為非法，並退還已繳交的稅款並支付利息。

訴訟涉及2018年生效的第3關稅清單和2019年生效的第4關稅清單，前者向2000億美元中國進口商品徵收25%關稅，後者則對1200億美元的中國進口商品徵收7.5%關稅。Tesla周一提交的入稟狀稱，美國貿易代表提出的兩份關稅清單是「任意、反覆無常和濫用酌情權」，沒有提供有意義的機會讓受影響機構發表意見，在作出決定時沒有考慮相關因素，也沒有在事實與法律依據之間建立合理的連繫。

該兩輪關稅清單中包括原材料和電子組件等數百個項目，Tesla沒有在入稟狀提到向哪些項目支付了稅項及繳交了多少稅款。

美國企業可以申請豁免關稅，Tesla在2019年對人造石墨、氧化矽和門環拼焊板的關稅豁免申請獲批，但同年申請豁免Model 3車用電腦和屏幕的關稅則被拒。

Tesla股價周三（23日）收市報380.36美元，下跌10.34%。

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