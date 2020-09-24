新冠肺炎：不滿學校封閉式管理混亂　學生集體叫「解封」

受新冠疫情影響，內地大學開學後實施封閉式管理，有多所學校近日已陸續解封，惟尚未解封的陝西西安外國語大學，學生因不滿封校致物價上漲、校內管理混亂，周日（20日）晚在宿舍樓集體大叫「解封」近半小時，聲浪震耳欲聾，引起輿論關注。值得一提的是，內媒本月初曾報道該校學生回校後「覺得快樂」，數百學生在操場跳兔子舞。

西安外國語大學學生表示，封校之後校內的超市商品價格大漲，甚至出售過期、發霉物品，到後來更結束營業，讓校內學生沒有東西可買，只能網購，但校內速遞站管理混亂，「速遞隨便拿也不管，放在露天場地被雨淋濕」；更甚者，全校女生只有1個澡堂可以用，被質疑「如何防疫」。

此外，該校學生指摘校方採取雙重標準，不準學生進出校門，卻允許教職工自由出入，學生認為教職工根本不能保證自身不受感染，批評校方大搞形式主義。學生雖可叫外賣，但外賣只送到特定地點「西門」，一到用餐時間，西門便擠滿人。有學生試過依正常渠道向校方反映問題，卻收效甚微，於是才用「喊樓」的方式表達訴求。

西安外國語大學翌日（21日）回應，將簡化學生外出報備程序，盡快改善校內購物條件、增設24小時臨時購物超市；延長學生用餐、洗澡等服務時間，規範速遞收發，嚴肅處理亂漲價行為，監管食堂食物安全、物價穩定；嚴肅處理校門保安的粗暴言行。有網民批評：「非要鬧大了才來管。」亦有人擔心校方會處理帶頭「喊樓」的學生。

至於解封的有山東大學、山東科技大學、山東財經大學、河南政法大學、河南財經政法大學等多所學校，河南財經政法大學上周五（18日）解封，內媒報道該校有學生走出校門校激動地放歌曲《好日子》慶祝解封。