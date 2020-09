蓬佩奧警告美政界提防中國外交官　指華府正審視與統戰部有聯繫組織

美國國務卿蓬佩奧周三(23日)在威斯康辛州演說時,警告美國各級的政界人士,要份外警惕中國的外交人員拉攏他們參與北京的宣傳和間諜活動,又指美國政府正審視兩個與中共統戰部有聯繫的組織,以確定它們是否企圖影響校園、商業團體和政界人士。

蓬佩奧指出,該兩個組織名為「美中友好協會(U.S.-China Friendship Association)」和「中國和平統一促進會(China Council for the Promotion of Peaceful Reunification)」,並表示:「請注意中國外交人員接觸你們時,很可能並非本着合作或友好的精神。」他又警告,中共的「影響和間諜活動」會進行到市級的層面,美國聯邦政府無法逐一監察,促請地方人員和州政府的議員無分黨派,同心協力提高警覺。

蓬佩奧又促請威斯康辛州議員加強保護知識產權和投資篩選,又鼓勵商界人士與台灣打交道時不要理會中國大陸的威脅。蓬佩奧亦表示,特朗普政府正斟酌以甚麼用語去形容新疆正發生的情況:「當美國談及人道罪行或種族滅絕時……用詞必須非常小心準確,因為這份量極重。」