美議員：台海升溫　美國應助台提升北京武攻代價

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聯合主席、共和黨佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）表示，台海局勢緊張，必要時中國大陸會對台灣動武，美國該做的不是助台取得軍事勝利，而是要讓台灣提高北京進犯的代價。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）周三（23日）邀請魯比奧線上談論國際事務，當談及台海問題時，魯比奧認為台海情況棘手，台近期選舉顯示台內部反對與中國大陸連結的聲音壯大，在政治上也較佔優勢；美國連連派高級官員訪台，大陸則派戰機擾台，以傳遞某種訊息。

他相信台灣對中國大陸是個「紅線議題」，必要時大陸會動武。他稱：「從許多方面來看，北京在香港的行徑就是種試驗，他們希望台灣變成香港一樣。中國大陸希望台灣內部有政治人物操控現行體制，幫他們達成目標，但如同在香港的情況，他們也準備必要時派兵。」

他認為，唯一能阻止中國大陸動武的方式，就是確保北京軍事進犯時會面臨高昂代價，因此美國不可能助台贏得軍事勝利，所以要幫台提高防備至大陸不願承受的程度，在此過程中，美國不能過於挑釁，也不能無為，否則便等於在「邀請」大陸武攻。