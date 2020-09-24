官員夫婦大鬧門市受處分　丈夫被黨內警告

中共岳陽縣委宣傳部周三（23日）通報，湖南岳陽縣農業農村局副局長吳愛桃（黨外幹部）與丈夫鄧金春，日前大鬧岳陽縣中國移動通信門市，被處罰。其中吳愛桃被處以政務記大過，身為岳陽縣教體局幹部的鄧金春，收到黨內警告處分。

通報指，上周三（16日）上午11時30分，吳愛桃夫婦到岳陽縣中國移動通信門市辦理手機號碼套餐「降檔業務」，因新套餐生效時間意見不一，與負責辦理的職員何X發生口角，何X與鄧金春對罵並摔東西，吳愛桃將職員桌上的電腦銀幕和手寫板推落地。公安介入後，吳愛桃夫婦向何X等人當面道歉，全額賠償已損壞的財物，更被罰款。

吳愛桃夫婦因事件影響，均受到黨內處分。至於門市職員何X，因與客戶對罵並摔東西，未有及時告知相關工作流程，違反移動公司相關管理規定，責成岳陽縣移動公司依規對其作出處理。

不少網民認為，吳愛桃夫婦的黨內處分罰得太輕，「這不是尋釁滋事嗎」、「好像跟沒處理沒啥區別」，有人則認為：「黨內警告很重了，政治生涯到頭了。」由於移動公司在內地長年被指胡亂收費，所以有人藉事件批評，「移動的霸王條款讓人無法忍受」、「移動多年來最愛給人亂辦業務亂扣費」、「移動店大欺客，局長替我們出了口氣」。