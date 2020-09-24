男子裝修期間殺死女僱主　潛逃25年終落網

浙江溫州市鹿城警方，近日偵破一宗25年前發生的殺人案。一名宋姓男子當年受陳姓女僱主邀請，到其家中裝修，惟期間宋男與陳女發生爭執，遂以利器將其殺死，並藏屍床墊下。宋男劫取陳女金飾後，潛逃至雲南。經警方調查多年後，終在上周一（14日）逮捕宋男，並將其刑拘。

據警方介紹，宋男是目前溫州警方逮捕到，潛逃時間最長的命案逃犯。警方在1995年6月9日接獲陳女家人報案，指其失蹤。警員上門調查後，在睡房的床墊下，發現陳女的屍體。經勘查發現，死者被人用利器殺害，屋內更有被搜掠痕迹。警方認為宋男有重大犯案嫌疑，於是決定通緝宋男，但多年來宋男仍然逍遙法外。

直至今年8月，鹿城警方從一張可疑身份證中獲得線索，發現雲南馬關縣一名杜姓男子的樣貌，與宋男十分相似，於是秘密對其作出調查。經排查後，鎖定宋男的落腳點，並在未男承包的建築工地內將其抓拿歸案。

經審訊後，宋對當年殺害陳女供認不諱。宋又供稱，在案發後輾轉浙江金華、廣州等地當散工，婚後更隨妻子返回其雲南鄉下，從此改名換姓。更在當地開辦養雞場、重投裝修行業。現時他已能說出一口流利的當地方言。目前，宋男已被警方押回溫州受審。