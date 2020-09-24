十一中秋共8天長假　內地料達6億旅遊人次

內地今年將享有「十一」與中秋節共8天的長假。出行平台「攜程」在周三（23日）發布旅遊性價比報告，顯示因應新冠疫情後的旅遊措施，全國有超過1500間景區免費或打折，20多個省市政府發放旅遊優惠券。從國內旅遊市場恢復情況分析，網站預測今年長假旅遊人次可能達到6億。

攜程旅遊大數據實驗室專家預測，從國內旅遊市場恢復情況看，今年長假旅遊人次的恢復比例，可能會達到7至8成左右。與此同時，旅遊市場可能迎來「報復性消費」，特別是高端跟團遊、租車自駕游、景區門票預約、等產品，有望引領市場增長。

而受疫情影響，今年自駕游將成為出行「新寵」，自高速公路免費時間的消息公布後，攜程關於自駕游產品搜索增長逾100%。而進入9月，十一長假的租車預訂量環比增長150%，預計部分城市會「一車難求」，價格也明顯上漲。

另據內地傳媒統計，目前已有近逾520個A級旅遊景區實行了免票政策，其中包括湖北省400家旅遊景區、陝西省西安市53個旅遊景區等。全國也有不少地方出台景區減免政策，部分景區大幅減免門票，如入場費半價、旅行社旅遊團隊全免等，相信能在長假期間進一步帶動國內的旅遊市場。