新冠肺炎：內地7宗輸入　專家警告開放入境或造成爆發

內地周四（24日）公布新增7宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，分別出現在遼寧、上海、江蘇、廣西和陝西。全日又新增20宗境外輸入無症狀感染個案；至今全國累計85,314人確診，當中4634人病亡。內地專家警告，開放入境有可能造成小規模疫情爆發。

據國家衞健委官方通報統計，從5月31日至9月20日，累計境外輸入新冠確診病例數量突破1000宗。其中8月1日至9月20日不到兩個月的時間內，境外輸入病例更達747宗，較前兩個月數量翻近3倍。北京大學第一醫院感染疾病科主任、國務院聯防聯控機制醫療救治專家組成員王貴強認為，這與各省市國際航班的頻次成正比關係。

王貴強指出，恢復國際交流和通商，境外輸入病例在所難免，甚至會成為常態化。他強調小規模的聚集性病例，甚至小規模疫情的發生機率，與開放入境的程度、境外輸入病例的數量、以及疫情防控能力有直接相關。

針對境外輸入疫情，王貴強認為隔離加核酸檢測是目前唯一行之有效的辦法。此外，境外輸入病例中存在核酸檢測假陰性或潛伏期比較長的情況，他建議針對境外回國人士，在結束14天集中隔離後，建立後續隨訪和覆診機制，防止解除隔離人士出現復陽並感染其他人。