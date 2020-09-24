中國涉網攻印度衞星系統　印方稱未受損害

位於美國的中國太空研究所（US-based China Aerospace Studies Institute）近日發表報告，指中國在2007年至2018年間，多次對印度的衞星通訊等進行網路攻擊，以破壞印度的衞星通訊系統。印度太空研究組織（ISRO）證實曾遭到攻擊，但相關系統獨立運作，至今未受損害。

報告提到，解放軍正持續對印度採取全面網絡戰的新技術，包括對國防、石油和天然氣、能源、太空等關鍵部門基礎設施進行數據操縱、政治干預和影響。印媒報道，印度太空研究組織主席西旺（K. Sivan）承認，過去數年持續有以該組織為目標的網絡攻擊，但組織的系統至今未受到損害。他指出，印度有一套獨立的網絡系統，並無連接到包括互聯網等公共網絡系統，從而確保系統安全。

該組織的內部人士透露，確實一直有針對印度太空與衞星系統的網絡攻擊，雖然已解除網絡威脅，但無法查明攻擊來源。該組織的科學家指，組織有一個警報系統應對相關攻擊，又認為中國可能曾經嘗試網攻該組織，但最終失敗。