彭定康籲摒棄一個中國政策撐台參加世衞大會　被斥刷存在感

末代港督彭定康周三（23日）在一個對談會上，呼籲摒棄一個中國的政策，並支持台灣以觀察員身份，參與明年5月舉行的世界衞生大會（WHA）。他指摘，如果大陸最初面對新冠肺炎疫情時有台灣的作為，便不會出現目前的情況。前香港立法會議員王國興批評，淪為過氣政客的彭定康指手畫腳和說三道四，試圖為台獨勢力發聲。

美國加州史丹福大學的智庫胡佛研究所（Hoover Institution），周三安排新任所長賴斯（Condoleezza Rice）與彭定康對談，由史丹福大學教授戴雅門（Larry Diamond）主持。三人談到大陸威權主義日益加強，包括對香港自由與生活的攻擊日增，其銳實力亦為其他民主國家帶來挑戰。

三人亦談及台灣問題，彭定康指台灣被拒參加世衞大會並不合理，指出台灣在2017年前曾多次作為觀察員，認為明年的世衞大會應讓台灣得到觀察員的席位，給予台方尊重。他又認為，在其他國際組織上，相關國家要堅持「不要回到一個中國政策」。

彭定康認為，若外界讓陸方覺得世人不在乎大陸向台灣施壓、或對台採取軍事行動，將鼓勵陸方採取「愚蠢的行動」。他表示，根據大陸的政策去預測台灣的未來，香港是一個令人震驚的例子。他呼籲民主國家捍衞所相信的價值觀，約束大陸，如面對香港和新疆的議題時應大力發聲。

前香港立法會議員王國興指，台灣抗疫屬於中國內政一部分，批評淪為過氣政客的彭定康指手畫腳和說三道四，試圖為台獨勢力發聲，純粹在刷存在感和自抬身價，此舉粗暴干涉中國內政。王又認為，彭定康的言行反映其未有遵守《中英聯合聲明》，同時違反國際關係準則，其言論絕不代表英國政府。