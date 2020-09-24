中信銀行前副行長陳許英　受賄罪成判囚15年

中信銀行前副行長兼深圳分行行長陳許英，前年因涉嫌為中信信託前副總經理、中信信誠資產管理有限公司前董事長包學勤違規貸款後，再通過轉讓資管產品份額受賄達3000萬元（人民幣，下同，約3456萬港元）而受查。陳許英近日因受賄罪成被判囚15年，她當庭對審判結果表示驚訝，表明要上訴。

內地傳媒報道，包學勤與陳許英早就相識，陳於2011年仍在中信銀行廣州分行工作時，曾協助包的股權投資基金、股權資管計劃募集數億元；後來她到了深圳分行，包學勤與她的合作業務亦落地深圳。

據檢方此前公訴，包學勤為感謝陳許英協助貸款，於是經由他的空殼公司前海惠富，按照原價購買陳許英、劉誠夫婦名下的西藏山南錦天投資合夥企業（下稱西藏錦天）合約份額收益權，但合夥份額轉讓時已虧損3271.13萬元（約3769萬港元）。檢方就此認定，陳許英從中非法收受3271.13萬元。

另外，中信信託旗下的中信錦繡資本管理有限責任公司，於2012年發起募集一款31億元（約36億港元）的焦煤股權專項投資基金，用以投資瀋陽煤業集團旗下瀋陽焦煤股份有限公司的股權。其中，包學勤經由陳許英認識瀋陽煤業集團董事長林守信，從而可參與運作此股權項目。

陳的丈夫劉誠2012年投資上述股權基金項目，通過西藏錦天認購4550萬元（約5240萬港元）。惟陳許英供述，夫婦兩人實際只投資1550萬元（約1786萬港元），其餘部分是代人投資，包括包學勤投資的逾900萬元（約1037萬港元）。經參考淨資產及扣除代人持股權後，夫婦兩人通過交易淨所得仍超過500萬元（約576萬港元）。