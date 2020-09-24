衞星相揭新疆380個拘留營　部分有擴充工程

衞星相發現新疆今年初仍有新拘留營啟用。

智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）周四（24日）發表研究報告指，衞星圖片顯示中國政府繼續在新疆興建拘留營，大部分是戒備森嚴的監獄式設施。報道稱，證據反映實際情況與中方否認建立拘留營的說法有出入。

中國政府一直否認在新疆設置拘留營囚禁維吾爾族人，只說他們在營內接受教育，去年底已全部「畢業」離開。ASPI利用衞星圖片鎖定及分析新疆共380個懷疑拘留營，發現大部分設施仍然運作。

ASPI把上述拘留營按保安嚴密程度分為4類，第一類保安最不嚴密，第四類則最森嚴。第一類通常是由前校舍改建，主要用途是政治再教育，此前獲准採訪的外國記者就是參觀此類設施。第一類與第二類拘留營外有圍牆，內部則設有圍欄，限制營內人士在建築物之間走動。ASPI相信，大部分囚於上述兩類拘留營的人已獲釋，這類設施只佔所有拘留營的一小部分。

第三類與第四類是監獄式拘留營，守衞森嚴，正進行施工及擴充工程。這兩類設施只用於囚禁監犯，有高石屎牆、瞭望台等。ASPI相信，新疆現時有14個拘留營在施工，今年曾有61個拘留營施工，一半是戒備森嚴的營地。