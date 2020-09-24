印軍官：已準備與中國展開10天密集戰爭

中印局勢持續緊張，印度傳媒周四（24日）引述印度空軍軍官指，中印局勢或出現「最糟糕的情況」 ，解放軍將採用前蘇聯軍隊的「古老作戰模式」，並指印軍已準備與中國展開一場長達10天的密集戰爭。

該名軍官指，中國軍隊進攻時將採用前蘇聯軍隊的古老作戰模式，包括使用榴彈炮和火箭炮掩護部隊前進，並通過防空導彈系統防範印度空軍的襲擊，駐紮在縱深地區的部隊亦能提供防空掩護。

他表示，印度空軍已根據新的作戰策略進行多場戰鬥演練，包括在2018年代號「加根‧沙克蒂」（Gagan Shakti）的軍演中擊退中國軍隊的進攻。由於中國空軍的機場距離邊境地區較遠，因此印度空軍在任何時候的反應速度都將比對手更快；一旦對手的防空導彈系統被擊落，積聚的炮兵、火箭炮和部隊將暴露在荒漠之中。

該名軍官指出，即使解放軍在人員密集的深部地區，但在高原山地環境中發起進攻作戰並不容易；而印軍在1999年卡吉爾戰爭中取得的經驗表明，當軍隊暴露在外時很容易受到空中打擊，所以解放軍難以借助於防區外武器，準確攻擊坐落於寒冷低溫山頭上的印軍部隊。

他相信，即使在最壞的情況下，印度軍隊仍能應對解放軍的攻擊，並已準備與中國展開一場長達10天的密集戰爭。他認為，若沒有全球干預，任何中印之間的敵對行動都不可能持續超過10天；又指出印軍在邊境存備的彈藥可以使用40天，常規炸彈可以使用60天。