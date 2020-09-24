捷克參議員因疫情押後訪台　料無礙強化雙邊關係

捷克參議院議長維施特奇爾（Milos Vystrcil）於8月底率團訪問台灣，引發大陸不滿。捷克另一參議員德拉霍斯（Jiri Drahos）原本也計劃10月訪台，但他近日表示，受疫情影響被迫押後行程。

據捷克媒體報道，德拉霍斯原定計劃於今年10月21日，率領由該國病毒和網絡安全專家組成的代表團訪問台灣，並主持在台北舉行的台灣捷克科技日活動。他表示，台灣對與捷克交流很感興趣，因此他相信即使行程延後幾個月，仍可為雙邊關係作出貢獻。

71歲的德拉霍斯出身化學工程學界，2009至2017年曾任捷克科學院院長，2018年曾以獨立參選人身份競選總統，但以些微差距負於現任總統澤曼（Milos Zeman）。

針對早前維施特奇爾訪台，大陸官方多次表達強烈不滿，大陸駐布拉格大使館發言人批評維施特奇爾此舉是出於個人政治算計，嚴重干涉中國內政；而大陸外交部副部長秦剛則約見捷克駐華大使佟福德提出嚴正交涉。另有傳陸方擬報復36名隨行捷克企業，包括捷克著名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）損失530萬捷克克朗（約183萬港元）的北京訂單。捷克總統澤曼形容維施特奇爾訪台是「幼稚的挑釁」。