回應軍機繞台演習　陸國防部：不惜一切代價挫敗「台獨」

解放軍軍機近日接連在台灣附近空域演習，中國大陸國防部新聞局副局長、新聞發言人譚克非大校表示，是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。他又批評民進黨當局挑動兩岸對立對抗、「謀獨」挑釁，這一圖謀注定不會得逞，並將不惜一切代價堅決挫敗「台獨」。

譚克非在例行記者會上強調，台灣是中國不可分割的一部分，解放軍在台海地區組織實兵演練，是展現捍衞國家主權和領土完整的決心和能力。民進黨當局置廣大台灣同胞的安危福祉於不顧，危害台海和平穩定，如果「台獨」分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。

譚克非又在會上表示，解放軍航母遼寧號和山東號，已分別完成例行訓練和海上試驗。上述活動的目的是檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，提升履行使命任務的能力。另國防部本月正開展徵兵工作，將於月底結束，目前應徵報名人數突破300萬。

針對美國防長近日發表涉華涉軍消極言論，指中國大陸可能向「威權主義國家」供應人工智能監視設備。譚克非回應，對美方的不實指摘和無端臆測表示堅決反對。中方捍衞聯合國憲章宗旨和原則，維護以其為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。反觀美方執意推行單邊主義、強權政治，逃避國際責任及退出多個國際組織和國際條約，拖欠聯合國會費及維和攤款超過20億美元（約156億港元）。他希望美方與中方相向而行，透過溝通管控風險分歧，推動兩國兩軍關係穩定發展。

另就媒體此前報道，西藏軍區日前舉行多兵種聯合拔點戰鬥演練；譚克非表示，西藏軍區組織多場實兵實彈跨晝夜演訓活動，全員全裝全要素檢驗部隊在超高海拔地區的適應性和火力打擊能力；他強調，上述演練是年度訓練計劃內的安排，不針對任何特定國家。